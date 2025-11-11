Из жизни
20:03, 11 ноября 2025Из жизни

В российском городе пожаловались на тайно прожившего 25 лет в студии телеканала крокодила

Жители Обнинска пожаловались на крокодила Глафиру в здании канала «Обнинск ТВ»
Никита Савин
Никита Савин

Жители Обнинска пожаловались, что в здании телеканала «Обнинск ТВ» уже 25 лет тайно проживает крокодил. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

О самке крокодила по кличке Глафира первой рассказала сотрудница телекомпании в личном Telegram-канале. Женщина опубликовала видео, в котором заходит в комнату, где на дверной ручке висит предупреждающая табличка о рептилии. На кадрах видно, что в помещении оборудован небольшой вольер, где якобы находится Глафира. По словам сотрудницы канала, рептилия живет там уже 25 лет.

Жители российского города возмутились условиями содержания крокодила. Они отметили, что Глафира вынуждена жить в маленьком вольере со стоячей водой и кафельным полом, при этом без обогрева и ультрафиолетовых ламп. Инициативная группа направила в Росприроднадзор заявление о жестоком обращении с животным. После этого опубликовавшая пост женщина удалила его. В беседе с «Осторожно, новости», она сказала что никакого крокодила на территории телекомпании нет, а видео было сгенерировано нейросетью.

«Сейчас раздуют это видео. А есть такая штучка, которая называется нейросеть, как и Путин в квартире сидит. Я просто испугалась, там женщина еще подписала какую-то дуристику, я подумала, что меня еще подставит», — сказала женщина.

При этом в ролике виден коридор редакции и надпись на русском языке, которую, по мнению «Осторожно, новости», нейросеть не смогла бы сгенерировать. Бывшая сотрудница телекомпании не стала отрицать наличие крокодила в здании, однако отказалась давать комментарии, так как давно там не работает. Заместитель главного редактора «Обнинск ТВ» посоветовал обратиться к тому человеку, который рассказал журналистам о крокодиле.

По данным Telegram-канала SHOT, крокодил существует на самом деле: в 2000 году его подарили Альберту Айрапетяну — главе медиахолдинга «Обнинск ТВ».

Ранее сообщалось, что в Австралии арестовали известного крокодила по кличке Старый Служака. Аборигены заявили, что отлов животного был незаконным.

