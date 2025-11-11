В США самолет потерпел крушение во дворе жилого дома и попал на видео

Shot: Самолет рухнул на заднем дворе дома во Флориде

Воздушное судно с гуманитарной помощью для Ямайки потерпело крушение на придомовой территории в американском городе Корал-Спрингс. Момент инцидента попал на камеры видеонаблюдения, видео опубликовано в Telegram-канале Shot.

По предварительной информации, все люди, находившиеся на борту легкомотороного самолета Beechcraft King Air, погибли. Судно едва не врезалось в жилой дом, протаранив забор. Борт рухнул на озеро, а его обломки разбросало по земле.

Сейчас водолазы разыскивают пилота и пассажиров в озере. Beechcraft направлялся на Ямайку, чтобы доставить гуманитарную помощь. Как уточняется, карибский остров сильно пострадал от разрушительного урагана «Мелисса».

Ранее сообщалось, что на Кубу и Ямайку обрушился мощный ураган «Мелисса». Из-за разгулявшейся стихии массово валятся деревья, дороги размыты, повсюду разбросаны крыши домов. Большая часть острова оказалась без электричества.