В Варшаве прошел многотысячный марш националистов

В Варшаве в День независимости Польши прошел многотысячный марш националистов

В Варшаве по случаю Дня независимости Польши прошел ежегодный многотысячный марш националистов. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

По данным варшавской мэрии, в этом году участие в марше приняли около 100 тысяч человек. В их числе были замечены президент Польши Кароль Навроцкий и экс-премьер страны, председатель консервативной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

Отмечается, что некоторые участники марша развернули плакаты с лозунгами ксенофобского или антимигрантского содержания, такие как White Europe or no Europe («Белая Европа или никакой Европы») и «Стоп иммиграции — время депортации».

Ранее польская газета Rzeczpospolita сообщила, что почти все иностранцы, лишенные политического убежища в Польше за последние несколько лет, оказались гражданами России. При этом, как утверждает издание, ужесточение миграционной политики поддерживают как правящие, так и оппозиционные силы Польши.