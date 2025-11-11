В Японии назвали условие возобновления прямых рейсов с Россией

Авиакомпания JAL: Прямые рейсы с РФ возобновятся после создания условий

Японская авиакомпания JAL (Japan Airlines Co., Ltd) заявила, что восстановление прямых рейсов с Россией будет рассматриваться после создания необходимых условий для этого. Такое мнение высказали в перевозчике в беседе с РИА Новости.

В JAL назвали интерес российских туристов к Японии высоким, но заметили, что пока планов по возобновлению полетов в РФ нет. Они пообещали продолжить следить за ситуацией.

Ранее заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что РФ и Япония обсуждают возможность возобновления прямого авиасообщения. По его словам, в настоящее время идут консультации между компаниями, однако все зависит от позиции правительства Японии.

До этого в МИД России раскрыли сроки запуска прямых рейсов из России в Доминикану. Сообщалось, что их могут запустить зимой.