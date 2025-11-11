Экономика
14:26, 11 ноября 2025

Ведущая экономика Европы потеряла доверие инвесторов

Bloomberg: Доверие инвесторов к экономике Германии упало вопреки ожиданиям
Немецкие инвесторы растеряли тот оптимизм, который у них появился в связи с надеждами на наконец начавшееся улучшение ситуации. Об этом сообщило Bloomberg.

Оно сослалось на рассчитываемый Центром европейских экономических исследований (ZEW) индекс ожиданий, который в ноябре снизился до 38,5 с октябрьских 39,3. И это при том, что аналитики надеялись на его рост до 41. Комментируя эту ситуацию, президент ZEW Ахим Вамбах, констатировал, что общее настроение характеризуется падением веры в эффективность экономической политики Германии и способностью ее властей решать насущные проблемы.

Отмечается, что до этого, после двух лет спада объемов производства появились некоторые признаки того, что планы правительства потратить сотни миллиардов евро на оборону и инфраструктуру обеспечат более активный рост. На это указывали и другие признаки. Например, опрос института Ifo свидетельствовал о том, что в IV квартале деловая уверенность подскочила до самого высокого уровня с 2022 года. Однако новые данные оказались менее оптимистичными. Промышленное производство выросло слабее, чем предполагалось, а министерство экономики оценило ситуацию как «хрупкую».

В первых числах ноября стало известно, что в 2026 году каждая третья компания в Германии сократит рабочие места.

