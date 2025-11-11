Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:34, 11 ноября 2025Бывший СССР

Вильнюс сделал заявление об уступках Минску в пограничном урегулировании

В Вильнюсе не увидели смысла в уступках Минску в пограничном урегулировании
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: imago stock&people / Globallookpress.com

Вильнюс не видит смысла в уступках Минску в пограничном урегулировании. Соответствующее заявление сделал советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матуленис, передает ТАСС

«Хочется пожелать, чтобы правительство Литвы вопрос решило. Работают уполномоченные по границе, но смысла в каких-то уступках с нашей стороны я не вижу», — отметил Матуленис.

По его словам, переговоры Литвы и Белоруссии не дают результатов. В связи с этим Вильнюс намерен воздействовать на Минск посредством «конкретных решений».

В конце октября Литва закрыла границу с Белоруссией на месяц. Поводом для этого было названо проникновение на территорию прибалтийской страны метеозондов с контрабандой.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Азербайджан обратился к «братской стране» по поводу крушения самолета

    Бразильский футболист назвал условие для ухода из «Зенита»

    Курс доллара повысили

    Россиянам назвали главного врага суставов

    Стало известно о новых успехах ВС России в Купянске

    В московской школе подростки отравились пивом с транквилизатором во время учебы

    Врач перечислила восстанавливающие печень продукты

    Минфин России подсчитал ненефтегазовые доходы бюджета

    Двукратный рост ставок по семейной ипотеке подвергся критике в Госдуме

    Появились подробности об ударе ВСУ по предприятию в полутора тысячах километрах от границы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости