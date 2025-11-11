Вильнюс сделал заявление об уступках Минску в пограничном урегулировании

В Вильнюсе не увидели смысла в уступках Минску в пограничном урегулировании

Вильнюс не видит смысла в уступках Минску в пограничном урегулировании. Соответствующее заявление сделал советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матуленис, передает ТАСС

«Хочется пожелать, чтобы правительство Литвы вопрос решило. Работают уполномоченные по границе, но смысла в каких-то уступках с нашей стороны я не вижу», — отметил Матуленис.

По его словам, переговоры Литвы и Белоруссии не дают результатов. В связи с этим Вильнюс намерен воздействовать на Минск посредством «конкретных решений».

В конце октября Литва закрыла границу с Белоруссией на месяц. Поводом для этого было названо проникновение на территорию прибалтийской страны метеозондов с контрабандой.