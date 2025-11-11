Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:23, 11 ноября 2025Россия

Военный эксперт назвал цель ударов ВС России по Украине

Кнутов: Россия предупреждает Киев ударами по объектам энергетики Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Удары Вооруженных сил (ВС) России по объектам энергетики Украины представляют собой предупреждение Киеву. Таким образом цель российских ударов объяснил в разговоре с «МК» военный эксперт, историк сил ПВО Юрий Кнутов.

«Это предупреждение киевскому режиму. Чтобы он отказался от планов провокации в отношении Запорожской АЭС. О таких планах предупреждал директор СВР Сергей Нарышкин. То есть мы даем сигнал: "Не надо нас провоцировать, потому что у нас есть возможность сделать вам в тысячу раз хуже"», — указал он.

Также, отметил Кнутов, атаки по объектам энергетики Украины являются ударами возмездия за то, что противник работает по российским НПЗ и энергообъектам. Помимо этого, удары наносятся по объектам логистики, чтобы, например, затруднить поставки в Купянск, Красноармейск, Мирноград резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и не допустить прорыва окружения.

Об остановке всех государственных ТЭС Украины сообщалось в субботу, 8 ноября. Ночью страна подверглась самой масштабной с начала спецоперации атаке гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о прекращении финансирования Украины

    Раскрыт примечательный факт уровня воровства на Украине

    Заходящие пешком в Красноармейск российские бойцы попали на видео

    Военный эксперт назвал цель ударов ВС России по Украине

    Эксперт назвал условие начала войны НАТО с Россией

    В России могут запретить делать ставки на спорт с кредитных карт

    44-летняя Алессандра Амбросио опубликовала фото с голой грудью

    Россиянка получила жуткие ожоги из-за пробегающего котенка

    Депутат предложил необычное наказание для атаковавших машину с ребенком мигрантов

    Трамп похвастался одним достижением по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости