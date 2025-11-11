Военный эксперт назвал цель ударов ВС России по Украине

Кнутов: Россия предупреждает Киев ударами по объектам энергетики Украины

Удары Вооруженных сил (ВС) России по объектам энергетики Украины представляют собой предупреждение Киеву. Таким образом цель российских ударов объяснил в разговоре с «МК» военный эксперт, историк сил ПВО Юрий Кнутов.

«Это предупреждение киевскому режиму. Чтобы он отказался от планов провокации в отношении Запорожской АЭС. О таких планах предупреждал директор СВР Сергей Нарышкин. То есть мы даем сигнал: "Не надо нас провоцировать, потому что у нас есть возможность сделать вам в тысячу раз хуже"», — указал он.

Также, отметил Кнутов, атаки по объектам энергетики Украины являются ударами возмездия за то, что противник работает по российским НПЗ и энергообъектам. Помимо этого, удары наносятся по объектам логистики, чтобы, например, затруднить поставки в Купянск, Красноармейск, Мирноград резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и не допустить прорыва окружения.

Об остановке всех государственных ТЭС Украины сообщалось в субботу, 8 ноября. Ночью страна подверглась самой масштабной с начала спецоперации атаке гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».