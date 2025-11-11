Забота о себе
20:30, 11 ноября 2025

Врач оправдала засыпающих в транспорте по пути на работу россиян

Сомнолог Гаврилова: Сон в транспорте полезен для жителей мегаполисов
Александра Лисица
Александра Лисица

Фото: Ivi.photo93 / Shutterstock / Fotodom

Сон в общественном транспорте по пути на работу может быть полезен при хроническом дефиците сна, рассказала сомнолог Анна Гаврилова. О пользе такой привычки она поговорила с изданием РИАМО.

Врач объяснила, что жители мегаполисов часто не высыпаются в будни, поэтому даже несколько минут сна в автобусе принесут пользу. «Мозг так добирает время, которое он не поспал ночью», — оправдала такую привычку россиян специалистка.

Гаврилова добавила, что иногда сонливость в транспорте может быть симптомом опасных состояний, например, хронического дефицита сна. В этом случае человек постоянно поздно ложится спать и рано просыпается на работу, а организм пытается восполнить дефицит с помощью сна в транспорте.

Ранее сомнолог и диетолог Анна Цуканова заявила, что из-за неправильной позы во время сна на лице могут появиться отеки и морщины. Наиболее безопасной позой она назвала сон на спине.

