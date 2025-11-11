Россиянам назвали главного врага суставов

Врач Шаповаленко назвала избыточный вес главным врагом суставов

Врач, доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко назвала главный фактор, разрушающий суставы. Об этом она высказалась в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

«Самый большой враг наших суставов — это избыточный вес. Чем выше вес, тем больше нагрузка и разрушение суставов. Чем больше разрушение суставов, тем меньше мы двигаемся и тем больше, сильнее и быстрее набираем вес», — заявила Шаповаленко.

Врач также предупредила, что к проблемам с суставами приводит неправильное питание. В список самых вредных продуктов она включила колбасу, чипсы и жареное мясо.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин в программе «О самом главном» рассказал, какая нагрузка полезна для суставов. В частности, он посоветовал людям с артрозом заниматься плаванием и скандинавской ходьбой.