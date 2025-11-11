Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:16, 11 ноября 2025Силовые структуры

Задержание обманувших на миллионы рублей желающих поехать на СВО россиян попало на видео

МВД показало задержание 4 мужчин, обманувших желающих поехать на СВО россиян
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Коми задержание четырех мошенников, обманувших на миллионы рублей желающих поехать в зону проведения специальной военной операции (СВО) россиян попало на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На видео правоохранители врываются к злоумышленникам, кладут их на пол и одевают на них наручники.

Ранее сообщалось, что подозреваемые — четверо ранее судимых граждан. Они осуществляли свою мошенническую схему в период с марта по август 2025 года. За этот период они смогли похитить шесть миллионов рублей с банковских карт заключивших контракты с Минобороны России граждан.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлено об ударе возмездия за попытку ГУР угнать российский МиГ-31 с «Кинжалом»

    Свидетелям по делу о бесследно пропавшей в российской тайге семье провели полиграф

    P. Diddy стал помощником тюремного священника

    В зоне СВО заметили «седовласый» танк

    Двое россиян доверились камерунцу в проведении секретного ритуала

    ЦСКА расторг контракт с канадским хоккеистом

    В Кремле рассказали об интересе в подробностях переговоров Трампа и Токаева

    В Кремле ответили на вопрос о новом телефонном разговоре Путина и Трампа

    В России раскрыли место запуска украинских БЭК по Туапсе

    Появились подробности о ходе взятия под контроль Купянска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости