Задержание обманувших на миллионы рублей желающих поехать на СВО россиян попало на видео

МВД показало задержание 4 мужчин, обманувших желающих поехать на СВО россиян

В Коми задержание четырех мошенников, обманувших на миллионы рублей желающих поехать в зону проведения специальной военной операции (СВО) россиян попало на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На видео правоохранители врываются к злоумышленникам, кладут их на пол и одевают на них наручники.

Ранее сообщалось, что подозреваемые — четверо ранее судимых граждан. Они осуществляли свою мошенническую схему в период с марта по август 2025 года. За этот период они смогли похитить шесть миллионов рублей с банковских карт заключивших контракты с Минобороны России граждан.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).