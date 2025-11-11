Зарубежный автогигант зарегистрировал бренд в России

Rusprofille: Mitsubishi зарегистрировала в Роспатенте бренд Ralliart

Автогигант Mitsubishi зарегистрировал в Роспатенте гоночный бренд Ralliart. Об этом «Ленте.ру» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«Японский автопроизводитель Mitsubishi Motors 10 ноября зарегистрировал в Роспатенте два товарных знака: Ralliart и MIVEC. Исключительные права на них будут закреплены за компанией до апреля 2035 года, — рассказали эксперты. — В перечне возможных вариантов использования товарных знаков значатся "наземные транспортные средства, их части и принадлежности"».

Под брендом Ralliart, как уточнили собеседники «Ленты.ру», компания разрабатывает гоночные автомобили, а также запчасти, одежду и аксессуары.

Под брендом MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control system) компания производит системы электронного управления фазами газораспределения и подъемом клапанов. В прошлом году Mitsubishi Motors выручила 1,5 миллиарда рублей, прибыль составила 1,2 миллиарда рублей.

