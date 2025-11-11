Зеленский заявил о ежедневных ударах по территории России после совещания с Сырским

Украина должна ежедневно наносить удары вглубь российской территории. Об этом в своем Telegram-канале заявил президент республики Владимир Зеленский после совещания с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским.

«Также обсудили с главнокомандующим подготовку наших дипстрайков (ударов вглубь территории РФ — прим. «Ленты.ру») — конкретные направления и ожидаемые результаты. Украинские дальнобойные санкции должны действовать каждые сутки», — заявил он.

Зеленский также оценил положение украинских войск на фронте. По его словам, ключевыми направлениями являются Красноармейск (украинское название — Покровск) и Запорожская область. По его словам, наступлению российских войск способствуют погодные условия.

Ранее на видео попали заходящие в Красноармейск под покровом тумана российские войска. На записи видно, как бойцы под прикрытием тумана двигаются по дороге на машинах, мотоциклах, а также идут пешком по дороге.