Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:49, 11 ноября 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о ежедневных ударах по территории России после совещания с Сырским

Зеленский: Украина должна ежедневно наносить удары по территории России
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина должна ежедневно наносить удары вглубь российской территории. Об этом в своем Telegram-канале заявил президент республики Владимир Зеленский после совещания с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским.

«Также обсудили с главнокомандующим подготовку наших дипстрайков (ударов вглубь территории РФприм. «Ленты.ру») — конкретные направления и ожидаемые результаты. Украинские дальнобойные санкции должны действовать каждые сутки», — заявил он.

Зеленский также оценил положение украинских войск на фронте. По его словам, ключевыми направлениями являются Красноармейск (украинское название — Покровск) и Запорожская область. По его словам, наступлению российских войск способствуют погодные условия.

Ранее на видео попали заходящие в Красноармейск под покровом тумана российские войска. На записи видно, как бойцы под прикрытием тумана двигаются по дороге на машинах, мотоциклах, а также идут пешком по дороге.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Турецкий военный самолет разбился на границе Грузии и Азербайджана. Солдаты возвращались с парада в Баку

    Российский тревел-блогер раскрыл день недели и точное время для покупки дешевых билетов

    Валя Карнавал показала фото в откровенном свадебном образе

    Популярная российская блогерша рассказала о пережитом в детстве сексуальном насилии

    В интернет слили скандальное видео с Дмитрием Дибровым. В этом увидели желание отомстить за продажу дома на Рублевке

    Багги влетел в людей в Подмосковье

    В Эстонии провели голосование за закрытие границы с Россией

    В Великобритании испугались мощи Китая

    Овчарка спасла шестерых бойцов СВО от атаки ВСУ ценой своей жизни

    Бывший министр экономики Украины заявил об уходе на фоне дела «кошелька» Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости