Американский политик назвал Трампа тираном и хулиганом

Губернатор Калифорнии Ньюсом назвал Трампа тираном и хулиганом

Президент США Дональд Трамп является тираном, которому необходимо дать отпор. С таким заявлением в ходе сессий климатической конференции, известной как COP30, выступил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, передает The New York Times (NYT).

Политик раскритиковал главу Белого дома за бомбардировки Соединенными Штатами предполагаемых судов наркоторговцев у берегов Венесуэлы без одобрения Конгресса. Он обратил внимание на необходимость для людей по всему миру помнить, что Трамп «временный человек».

«Его будут помнить годами, а не десятилетиями. Он безрассуден, хаотичен, непостоянен и склонен к сделкам, но люди должны дать отпор. Дать отпор тирану», — заключил Ньюсом.

Ранее ударная группа Военно-морских сил (ВМС) США во главе с авианосцем Gerald Ford прибыла к берегам Венесуэлы. Приказ о развертывании авианосной группы в Карибском море был отдан президентом США Дональдом Трампом в прошлом месяце. Отмечается, что к моменту прибытия Gerald Ford в регионе уже располагались восемь военных кораблей, атомная подводная лодка и самолеты F-35.

Американские официальные лица не уточнили местонахождение авианосца, сообщив лишь, что возглавляемая им группа перешла в зону ответственности Южного командования США по Латинской Америке.