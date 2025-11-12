Арестованный миллиардер Сулейманов остался в СИЗО

В Москве суд признал законным арест миллиардера Сулейманова по делу об убийствах

В Москве суд признал законным арест миллиардера Ибрагима Сулейманова по делу о расправах. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Мосгорсуд признал законным постановление Басманного суда Москвы в отношении Сулейманова. Он обвиняется по статям об организации двух убийств и одного покушения на убийство. Одним из жертв миллиардера стал глава Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгий Таль в 2004 году.

Ранее сообщалось, что задержанный российский миллиардер Ибрагим Сулейманов давно подозревался в организации расправ над своими противниками.