Банк России призвали не карать добросовестных клиентов

Экономист Мосягин: ЦБ должен определить, что считать крупным переводом

Когда Банк России говорит, что перевод клиентом крупных средств самому себе может трактоваться как признак мошенничества, он должен создать механизмы, которые исключат ошибочные блокировки в отношении добропорядочных граждан. Об этом заявил помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин, его процитировала «Газета.Ru».

По его словам, в такой ситуации возникает вопрос, какая именно сумма будет считаться крупной и по каким признакам система отличит мошенническую транзакцию от денежного перевода, который совершает законопослушный человек, оптимизирующий свои сбережения или собирающийся сделать покупку. Мосягин убежден, что Центробанк и банки должны разработать понятные и надежные механизмы, которые предотвратят ошибочные блокировки счетов добропорядочных россиян.

«Например, должна быть создана и широко анонсирована возможность предварительного уведомления банка о планируемой крупной операции через мобильное приложение», — предположил экономист.

Кроме того, он призвал создать удобный канал для оспаривания ошибочных блокировок и обязать кредитные организации оперативно реагировать на соответствующие жалобы граждан.

Позиция Банка России состоит в том, что поскольку злоумышленники стали убеждать своих жертв переводить самому себе крупные суммы по Системе быстрых платежей, такие транзакции включат в признаки мошеннических.