10:51, 12 ноября 2025

Болеющих россиян задумали привлекать к работе

Платон Щукин
Фото: Artursafronovvvv / Freepik

В Госдуме разработали законопроект, который позволит привлекать к работе россиян, которые находятся на больничном, пишет РИА Новости. Депутаты хотят дополнить Трудовой кодекс статьей 931: в ней пропишут основы применения адаптивного режима труда.

С инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В пояснительной записке к документу указано, что сейчас по закону работник может быть полностью трудоспособен, либо полностью временно нетрудоспособен (на больничном). А это не соответствует нынешним реалиям на рынке труда, ведь многие сотрудники при определенных не тяжелых заболеваниях могут «весьма эффективно продолжать выполнять свои трудовые функции» в облегченном режиме.

Законопроект предусматривает, что переход на такой режим будет добровольным и возможен только при наличии медицинского заключения. При этом сотрудник сможет в любой момент прекратить работать и оформить больничный. Нововведение, указано в документах, позволит работникам сохранять занятость и уровень доходов в периоды временного нарушения здоровья, а работодателям — минимизировать потери от отсутствия ключевых специалистов.

В настоящее время максимальная сумма оплаты больничного составляет около 5700 рублей в день. Размер компенсации зависит от трудового стажа: 100 процентов среднего заработка выплачивается при стаже свыше восьми лет. Пособие не может составлять менее 723,87 рубля в день, даже если средний заработок работника оказался ниже.

