15:42, 12 ноября 2025Ценности

Bork начал продавать воду из Японии за 7,2 тысячи рублей

Российский бренд Bork начал продавать воду из Японии за 7,2 тысячи рублей
Мария Винар

Фото: Bork

Российская компания Bork начала продавать воду из Японии за тысячи рублей. Соответствующая позиция появилась на одноименном сайте.

Согласно информации, вода бренда добывается в ущелье префектуры Ямагути на острове Хонсю. Товар представлен в виде комплекта из 24 алюминиевых флаконов, стоимость которого составляет 7,2 тысячи рублей.

Уточняется, что мягкий нейтральный вкус воды подходит для заваривания самых дорогих видов чая. «С самого момента покоя в подземных глубинах и до открытия флакона она не соприкасается с солнечным светом. Полная темнота поддерживает природную чистоту, вкус и минеральный состав воды», — гласит описание товара на сайте.

В октябре сообщалось, что в московском ресторане «Кофемания» начали продавать ромашковый чай за 910 рублей.

