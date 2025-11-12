Bork начал продавать воду из Японии за 7,2 тысячи рублей

Российская компания Bork начала продавать воду из Японии за тысячи рублей. Соответствующая позиция появилась на одноименном сайте.
Согласно информации, вода бренда добывается в ущелье префектуры Ямагути на острове Хонсю. Товар представлен в виде комплекта из 24 алюминиевых флаконов, стоимость которого составляет 7,2 тысячи рублей.
Уточняется, что мягкий нейтральный вкус воды подходит для заваривания самых дорогих видов чая. «С самого момента покоя в подземных глубинах и до открытия флакона она не соприкасается с солнечным светом. Полная темнота поддерживает природную чистоту, вкус и минеральный состав воды», — гласит описание товара на сайте.
В октябре сообщалось, что в московском ресторане «Кофемания» начали продавать ромашковый чай за 910 рублей.