Боярский назвал себя мерзким и злобным стариком

Михаил Боярский заявил, что с возрастом его характер поменялся в худшую сторону

Народный артист России Михаил Боярский заявил, что с возрастом его характер поменялся в худшую сторону. Его цитирует Super.ru.

По словам музыканта, которому сейчас 75 лет, с возрастом все меняется — «психология, физика, усталость накопившаяся». Он добавил, что стал более раздражительным и склонным к негативному восприятию действительности. «Я ворчливый старик, мерзкий, злобный, завистливый. Вот я себя так определяю», — признался Боярский.

Ранее Михаил Боярский заявил, что завершает карьеру в театре. Актер сделал заявление во время встречи с поклонниками в театре имени Ленсовета.