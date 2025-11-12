Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
16:14, 12 ноября 2025Культура

Боярский назвал себя мерзким и злобным стариком

Михаил Боярский заявил, что с возрастом его характер поменялся в худшую сторону
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Народный артист России Михаил Боярский заявил, что с возрастом его характер поменялся в худшую сторону. Его цитирует Super.ru.

По словам музыканта, которому сейчас 75 лет, с возрастом все меняется — «психология, физика, усталость накопившаяся». Он добавил, что стал более раздражительным и склонным к негативному восприятию действительности. «Я ворчливый старик, мерзкий, злобный, завистливый. Вот я себя так определяю», — признался Боярский.

Ранее Михаил Боярский заявил, что завершает карьеру в театре. Актер сделал заявление во время встречи с поклонниками в театре имени Ленсовета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о возможной подготовке Европы к войне

    «Свитер дальнобойщика» из 80-х вновь стал трендом

    Российский чиновник попал на СВО. Он 50 дней выживал в бетонной трубе, потерял ногу и спас товарища

    В европейской стране опровергли дефицит бензина

    Разбившим голову депутату Госдумы мигрантам запросили срок

    Боярский назвал себя мерзким и злобным стариком

    Москвичам пообещали неуверенный снежный покров

    Названы сроки перехода Купянска под контроль России

    Названа новая задача роботов «Курьер» в зоне СВО

    Военный предрек наступление российских войск на новый населенный пункт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости