Бойцы ВСУ взяли в заложники иностранных наемников и потребовали выкуп

Киселев: Бойцы ВСУ ради выкупа взяли в заложники пятерых иностранных наемников

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) взяли в заложники пятерых иностранных наемников и потребовали за них выкуп. Об этом сообщил военный эксперт, полковник запаса Виталий Киселев, передает РИА Новости.

По его словам, это произошло из-за отказа иностранных военных продолжать боевые действия. Эксперт отметил, что в заложниках оказались трое французов и двое колумбийцев. За каждого из них просили выкуп в размере 20 тысяч евро (почти 1,9 миллиона рублей)

«В районе НП (населенного пункта — прим. «Ленты.ру») Соболевка бойцы штурмового подразделения 92-й бригады ВСУ взяли в заложники (...) наемников. Троих из Франции и еще двоих колумбийцев при попытке бегства», — рассказал Киселев.

Ранее стало известно, что в состав нового подразделения беспилотных систем ВСУ «Флэш» вошли наемники из Мадагаскара, Великобритании, Франции и США. Как рассказал один из военнослужащих, знание английского языка для отбора в подразделение оказалось более важным, чем наличие опыта.