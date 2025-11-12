В подразделение ВСУ «Флэш» вошли наемники из Мадагаскара, Франции и США

В состав нового подразделения беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Флэш» вошли наемники из Мадагаскара, Великобритании, Франции и США. Об этом сообщает РИА Новости.

Структура, отвечающая за вербовку иностранцев в ВСУ, опубликовала в социальных сетях пост о том, как подготавливают будущих операторов дронов. В видеоролике один из наемников рассказал, что служил в армии Великобритании в качестве пехотинца, а другой поделился, что работал пожарным. Вербовщик же рассказал, что главным критерием при отборе является владение английским языком, тогда как наличие соответствующего опыта не столь принципиально.

Ранее российские военные уничтожили позиции иностранных наемников в Сумской области.

До этого российский командир с позывным Физрук рассказал о том, что у населенного пункта Сладкое Запорожской области иностранный наемник ВСУ в одиночку пытался удержать лесополосу. Он отметил, что на теле наемника была татуировка со свастикой.