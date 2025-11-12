Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:08, 12 ноября 2025Россия

Российский командир рассказал об удерживавшем лесополосу наемнике

ТАСС: У Сладкого наемник пытался в одиночку удержать лесополосу
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

У населенного пункта Сладкое Запорожской области иностранный наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одиночку пытался удержать лесополосу. Об этом рассказал российский командир с позывным Физрук в беседе с ТАСС.

«Мы проходим эту лесополку, дошли до первого блиндажа, зашли в него, а там никого нет. И мы вот пошли дальше по этой же лесополке, и в конце нас встретили огнем. Мы подумали, что там взвод или там группа какая-то. Мы тоже как бы начали отвечать огнем, подавили противника огнем. И когда уже подошли ближе, мы увидели, что это наемник», — рассказал Физрук.

Он отметил, что на теле наемника была татуировка со свастикой.

Ранее командир сообщил, что ВСУ на запорожском направлении сбрасывают с дронов купюры с выдающими координаты QR-кодами.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Следователи раскрыли подробности о подрыве ребенка на замаскированной под купюру бомбе

    Страна Европы решила помешать экспорту российского газа в другие страны

    Перечислены три варианта исчезновения тел семьи Усольцевых

    Водителей легковушек стали штрафовать на сотни тысяч рублей из-за грузовиков

    Россия проиграла суд из-за здания посольства в Австралии

    Стало известно о возможном внешнем вмешательстве при авиакатастрофе в Грузии

    Озвучена версия о причинах вторжения «инопланетного корабля» в Солнечную систему

    Магнитная буря «планетарного масштаба» обрушилась на Землю

    Сирия заявила о нужде в поддержке России

    Российский командир рассказал об удерживавшем лесополосу наемнике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости