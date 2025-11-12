ТАСС: У Сладкого наемник пытался в одиночку удержать лесополосу

У населенного пункта Сладкое Запорожской области иностранный наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одиночку пытался удержать лесополосу. Об этом рассказал российский командир с позывным Физрук в беседе с ТАСС.

«Мы проходим эту лесополку, дошли до первого блиндажа, зашли в него, а там никого нет. И мы вот пошли дальше по этой же лесополке, и в конце нас встретили огнем. Мы подумали, что там взвод или там группа какая-то. Мы тоже как бы начали отвечать огнем, подавили противника огнем. И когда уже подошли ближе, мы увидели, что это наемник», — рассказал Физрук.

Он отметил, что на теле наемника была татуировка со свастикой.

Ранее командир сообщил, что ВСУ на запорожском направлении сбрасывают с дронов купюры с выдающими координаты QR-кодами.