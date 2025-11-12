Бывший СССР
ВС России уничтожили позиции иностранных наемников ВСУ на севере Украины

ВС России уничтожили позиции иностранных наемников ВСУ в Сумской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные уничтожили позиции иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на севере Украины. Об этом заявили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

Уточняется, что они располагались в Сумской области.

«В районе населенного пункта Глыбное Сумской области уничтожен пункт дислокации иностранных наемников», — подтвердил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что ВСУ начали массово терять дроны в Сумской области. Вместе с тем украинские подразделения несут потери в артиллерии, пытаясь вернуть контроль над взятыми армией России территориями.

