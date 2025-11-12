Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:26, 12 ноября 2025Мир

Британского министра обвинили в подготовке переворота

Bloomberg: Команда Стармера обвинила главу Минздрава в подготовке переворота
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Уэс Стритинг

Уэс Стритинг. Фото: Reuters

Команда премьер-министра Великобритании Кира Стармера считает, что министр здравоохранения Уэс Стритинг готовит переворот с целью смещения главы правительства. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«За последнюю неделю команда премьер-министра получила новую информацию, свидетельствующую о том, что Стритинг активно готовил переворот», — говорится в сообщении.

Союзники британского премьер-министра считают, что любая попытка отстранить Стармера рискует подорвать финансы правительства.

Ранее сообщалось, что большинство рядовых депутатов правящей Лейбористской партии Великобритании считают, что премьер-министр Кир Стармер уйдет в отставку еще до лета 2026 года из-за утраты доверия со стороны населения.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ВСУ заявили о стоящем перед Киевом выборе из-за угрозы окружения Красноармейска

    Канье УэстКонцерты Канье Уэста начали отменять из-за «пропаганды нацизма»

    В российском регионе после атаки БПЛА начался пожар

    Российский командир рассказал о сбрасываемых ВСУ купюрах с QR-кодами

    Россиян предупредили о рисках покупки одного типа подержанных авто

    Врач рассказала о ранних признаках наркозависимости у близких людей

    Ограничения на полеты сняли в трех российских аэропортах

    Британского министра обвинили в подготовке переворота

    Украинские морпехи сдались в плен в Димитрове

    БДСМ-госпожа рассказала о съемке порнофильмов вместе с сыном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости