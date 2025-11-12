Озвучены подробности о новом роде войск в армии России

Депутат ГД Гурулев: У войск беспилотных систем появится единая доктрина

У войск беспилотных систем появятся единая доктрина и система подготовки, а также свой бюджет и четкий заказчик для производителей. Эти подробности формирования нового рода войск в армии России озвучил в Telegram депутат Госдумы Андрей Гурулев.

По словам парламентария, у войск беспилотных систем будут свои командование и вертикаль ответственности. Кроме того, у них появится реальный вес при планировании войсковых операций. «Задача нового рода войск — обеспечить их готовыми подразделениями, техникой и выстроенной системой обучения. А командиры на местах уже будут интегрировать БПЛА (беспилотные летательные аппараты — прим. «Ленты.ру») в свои операции», — порассуждал парламентарий.

Как заявлял замначальника нового рода войск Сергей Иштуганов, структура нового рода войск уже определена, также созданы органы военного управления на всех уровнях.

Ранее в сети появилось изображение эмблемы войск беспилотных систем.