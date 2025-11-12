Детали взорвавшейся в руке мальчика бомбы c купюрой показали на видео

Опубликованы детали взорвавшейся в руках мальчика бомбы в Красногорске

Взорвавшуюся в руке у мальчика в Красногорске бомбу, замаскированную подарочной упаковкой с купюрой, показали на видео. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах виден продолговатый, похожий на трубку предмет с отверстием, возле которого видна разорванная в клочья десятирублевая купюра. Именно она привлекла десятилетнего ребенка.

Бомба была замаскирована подарочной упаковкой, к ней была прикреплена десятирублевая купюра. Заметивший купюру мальчик поднял ее, прогремел взрыв. Самодельное взрывное устройство дополнительно начинили поражающими элементами. Ребенку оторвало два пальца.