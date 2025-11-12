Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:17, 12 ноября 2025Силовые структуры

Детали взорвавшейся в руке мальчика бомбы c купюрой показали на видео

Опубликованы детали взорвавшейся в руках мальчика бомбы в Красногорске
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Взорвавшуюся в руке у мальчика в Красногорске бомбу, замаскированную подарочной упаковкой с купюрой, показали на видео. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах виден продолговатый, похожий на трубку предмет с отверстием, возле которого видна разорванная в клочья десятирублевая купюра. Именно она привлекла десятилетнего ребенка.

Бомба была замаскирована подарочной упаковкой, к ней была прикреплена десятирублевая купюра. Заметивший купюру мальчик поднял ее, прогремел взрыв. Самодельное взрывное устройство дополнительно начинили поражающими элементами. Ребенку оторвало два пальца.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это не пустая весть. Все к ней готовятся». Вучич заявил о неизбежности войны между Европой и Россией

    Мальчик поднял сверток денег на улице в Подмосковье и лишился пальцев

    В одной стране произошло мощное землетрясение

    Россияне признались в сохранении советских привычек в путешествиях

    Трамп обиделся на собственную партию

    Россиянин получил 8,5 года колонии за поврежденные автомобили

    Венесуэла объявила массовую мобилизацию в ответ на переброску войск США

    Состояние живущего в России отца главкома ВСУ Сырского изменилось

    Раскрыта реакция Европы на попытки Британии открыть тайный канал связи с Путиным

    На Украине на фоне коррупционного скандала отстранили от обязанностей министра

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости