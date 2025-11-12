Добровольцы патриаршей комиссии выявили нарушения при производстве абортов в Подмосковье

«Абзац»: В Подмосковье добровольцы РПЦ выявили нарушения в производстве абортов

В Подмосковье добровольцы патриаршей комиссии Русской православной церкви (РПЦ) выявили нарушения в производстве абортов. Об этом сообщает издание «Абзац» в Telegram.

Активисты обзвонили подмосковные медицинские центры, задавая один и тот же вопрос — можно ли записаться на аборт и какие условия необходимо соблюсти. Во многих случаях им ответили, что аборт можно провести незамедлительно.

Добровольцы патриаршей комиссии указали, что сейчас роды в Подмосковье принимают 29 клиник, при этом услуги по искусственному прерыванию беременности оказывают свыше 200 медицинских учреждений.

Ранее стало известно о проведении в Москве молебна против абортов. Он состоится в римско-католическом соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии 17-18 ноября. Отмечается, что на эти дни приходится 105-я годовщина легализации абортов в России.