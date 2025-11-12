Силовые структуры
08:46, 12 ноября 2025Силовые структуры

ФСБ назвала мотив Украины в попытке покушения на архиерея РПЦ

ФСБ связала попытку убийства митрополита РПЦ с переговорами РФ и США по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Предотвращенная попытка покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона может быть связана с переговорами между Россией и США по Украине. Об этом говорится в релизе, распространенном Центром общественных связей ФСБ РФ, документ есть в распоряжении «Ленты.ру».

Спецслужба указала, что, по мнению экспертов, основной целью этого диверсионно-террористического акта являлся срыв переговоров по вопросу урегулирования украинского конфликта. Киев рассчитывал, что в случае успешной реализации теракта Москва будет вынуждена выйти из диалога.

Ранее 12 ноября ФСБ сообщила, что получила доказательства, подтверждающие причастность гражданина Украины Дениса Поповича и гражданина России Никиты Иванковича к подготовке покушения. Кроме того, получены сведения о причастности к данному преступлению иных лиц.

Российская спецслужба утверждает, что Попович и Иванкович должны были следить за архиереем РПЦ, а затем подорвать самодельное взрывное устройство на территории Сретенского мужского монастыря.

