20:56, 12 ноября 2025Наука и техника

Глава «Роскосмоса» заявил о пуске «Союза-5» в течение нескольких недель

Глава «Роскосмоса»: Пуск ракеты «Союз-5» проведут в течение нескольких недель
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Пуск новой ракеты-носителя «Союз-5» с космодрома Байконур могут провести в ближайшее время. Об этом заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов в беседе с «Известиями».

«Ждем всех испытаний на территории Байконура и готовимся к старту в течение нескольких недель», — сказал он.

Также Баканов допустил, что в будущем «Союз-5» могут задействовать в ходе пилотируемых миссий.

В рамках совместного проекта «Байтерек» казахстанская сторона подготовила стартовый стол для ракеты, которую изготовил ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс».

Ранее стало известно, что среднетяжелая ракета «Союз-5» прибыла на Байконур для своего первого пуска. Носитель преодолел 1,5 тысячи километров от РКЦ в Самаре до космодрома в Казахстане. Блоки ракеты будут готовить к старту в монтажно-испытательном корпусе. Считается, что «Союз-5» сможет вывести 17 тонн полезного груза на низкую околоземную орбиту.

