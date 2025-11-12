Россия
10:31, 12 ноября 2025Россия

Губернатор раскрыл последствия атаки ВСУ на российский регион

Клычков: В результате атаки ВСУ на Орловскую область повреждены четыре дома
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Четыре частных дома получили повреждения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Орловскую область. Последствия налета раскрыл губернатор российского региона Андрей Клычков в Telegram.

По его словам, пострадавших нет. Подробности о повреждениях не приводятся. На местах работают сотрудники МЧС и правоохранители.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении над регионами в ночь на 12 ноября 22 украинских беспилотников. Три из них средства противовоздушной обороны поразили над Орловской областью. Информацию о районе падения обломков и последствиях на земле в ведомстве не уточнили.

Еще один летательный аппарат сбили под Орлом вечером 11 ноября. Сообщения о пострадавших и разрушениях на месте его падения не поступали.

