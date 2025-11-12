Хайди Клум отказалась от штанов в новой съемке для журнала

52-летняя супермодель Хайди Клум снялась в откровенном виде для журнала InStyle

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум снялась в откровенном виде для журнала InStyle. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В новой съемке 52-летняя манекенщица позировала в черном кожаном плаще и сером жакете. Затем она сняла их и продемонстрировала фигуру в бюстгальтере и кружевных колготках, отказавшись при этом от штанов.

Кроме того, знаменитость примерила черный пуховик, оголяющую живот белую футболку и бордовые трусы с высокой посадкой, которые она надела поверх колготок. Вдобавок она подобрала к своему образу широкополую шляпу, кожаные ремни и лакированные остроносые сапоги.

В октябре Хайди Клум показала архивное фото. Супермодель предстала на размещенном снимке времен молодости в корсетном топе с прозрачной вставкой и бахромой.