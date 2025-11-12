Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:17, 12 ноября 2025Ценности

Хайди Клум отказалась от штанов в новой съемке для журнала

52-летняя супермодель Хайди Клум снялась в откровенном виде для журнала InStyle
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @rankinarchive / @instylemagazine

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум снялась в откровенном виде для журнала InStyle. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В новой съемке 52-летняя манекенщица позировала в черном кожаном плаще и сером жакете. Затем она сняла их и продемонстрировала фигуру в бюстгальтере и кружевных колготках, отказавшись при этом от штанов.

Кроме того, знаменитость примерила черный пуховик, оголяющую живот белую футболку и бордовые трусы с высокой посадкой, которые она надела поверх колготок. Вдобавок она подобрала к своему образу широкополую шляпу, кожаные ремни и лакированные остроносые сапоги.

В октябре Хайди Клум показала архивное фото. Супермодель предстала на размещенном снимке времен молодости в корсетном топе с прозрачной вставкой и бахромой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На украинской урановой шахте произошла авария. Под землей остаются люди. Что известно к этому часу?

    Стало известно о новых проблемах газового проекта России

    В Белом доме прокомментировали разоблачающие Трампа письма Эпштейна

    В Иране спортсменку задержали за тренировку на улице без хиджаба

    Захарова ответила на заявления Киева о прекращении переговоров

    Российские стюардессы примерили новую форму и восхитили пользователей сети

    В российском регионе вынесли приговор военному за миллионные махинации с выплатами

    Россиянам подсказали способ рассчитать дневную норму кофе

    Объявлено о реализации Россией самого жесткого варианта «плана Суровикина»

    Стало известно о потере взвода ВСУ в Запорожской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости