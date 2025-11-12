Экономика
17:41, 12 ноября 2025Экономика

Россиянка развела карпов назло коммунальщикам

В Кузбассе женщина развела карпов в подвале, затопленном три месяца назад
Виктория Клабукова

Фото: Евгений Зайцев / Коммерсантъ

Жительница Кузбасса развела карпов в подвале назло коммунальщикам. О ситуации пишет «Газета.Ru».

В Белово Кемеровской области женщина стала выращивать карпов в затопленном с августа подвале. Таким образом россиянка хочет привлечь внимание властей к коммунальной проблеме. Дома в Белово подтапливает регулярно — талая вода начинает прибывать еще в мае, поднимаясь на высоту 10-30 сантиметров, но обычно к августу полностью уходит. В этом же году воды к концу лета, наоборот, стало больше, свыше десяти кубометров. Она заполонила подвалы нескольких домов в Белово: всего с подтоплением, по словам женщины, столкнулось полторы тысячи домовладений в четырех районах города. В одном из домов из-за потопа рухнула кирпичная стена.

Коммунальные службы действий не предпринимают, администрация ограничилась прокопанными ливневками и контрактом на геологические изыскания с компанией из Новосибирска. Откачка воды в водоподводящих колодцах также ни к чему не привела, уверяет горожанка. Теперь активистка решила разводить в подвале карпов, а к Новому году собирается разыграть их среди жителей Белово. Замерзнуть рыбы не должны — подвал находится под кухней, где затоплена печь. Раньше она отапливала весь дом, но сейчас женщине пришлось утеплять веранду и покупать другой котел для обогрева здания.

Ранее екатеринбуржец вылил несколько ведер грязи на дверь управляющей компании. Этим он хотел выразить недовольство бездействием УК во время потопа на паркинге.

