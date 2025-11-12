Бывший СССР
Киев уличили во лжи о ситуации в Красноармейске

Военкор Мирошников: Киев лжет, что в Покровске вместо войск РФ есть только ДРГ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В докладах Киева о ситуации на фронте продолжают лгать о том, что российских войск нет в Красноармейске (украинское название — Покровск). Согласно официальным заявлениям, там встречаются только диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВС России, но это не так, заявил украинский военный корреспондент Богдан Мирошников, его цитирует Telegram-канал «Зеркало недели».

«Ну некоторым деятелям самим не смешно от этого? Еще и как там есть российские войска. И не 300 о/С, а более тысячи. Если не больше», — сказал военкор.

По его словам, в отчетах есть несостыковка — российские ДРГ якобы пытаются по флангам отрезать город от Димитрова (украинское название — Мирноград).

«И это, как понятно, не задача ДРГ. А это задача штурмовых и механизированных соединений врага. Что они и пытаются делать», — заключил Мирошников.

Ранее стало известно, что украинские морпехи элитной 38-й бригады сдались в плен в Димитрове, где гарнизон Вооруженных сил республики (ВСУ) находится в окружении.

