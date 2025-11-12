Морпехи ВСУ сдались в плен в Димитрове, где гарнизон ВСУ находится в окружении

Украинские морпехи элитной 38-й бригады сдались в плен в Димитрове, где гарнизон Вооруженных сил Украины (ВСУ) находится в окружении. Об этом сообщают «Известия».

ВС России пресекли попытку прорыва украинских военных с использованием бронетехники. После этого украинские морпехи решили сложить оружие. «У нас буквально закончилась провизия. Ни подмоги, ни боекомплектов», — сказал один из военнопленных. Отмечается, что сдача в плен стала единственным шансом остаться в живых для солдат ВСУ.

Ранее украинский военный Александр Пакель рассказал, как бойцы Вооруженных сил России спасли его от атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Пакель подчеркнул, что российские солдаты вывели его и сослуживцев из-под обстрела, а также добавил, что в плену к ним относятся хорошо.

До этого в Кремле заявили, что Киев скрывает бедственное положение подразделений ВСУ в Купянске и Красноармейске.