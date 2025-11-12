Кремль указал на желание Европы «продолжить войну»

Песков: Европа больше поощрает Украину к продолжению конфликта

Европейские страны больше склонны поощрять планы Украины продолжать военный конфликт с Россией, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

Соединенные Штаты, отметил представитель Кремля, в этом вопросе скорее намерены «держать паузу».

«Европейцы проявляют тенденцию к тому, чтобы дальше поощрять режим на продолжение войны», — сказал он.

По его словам, РФ по-прежнему сохраняет открытость к переговорному процессу.

«Но его невозможно вести в одиночку в условиях, когда киевский режим ни о чем говорить не хочет», — подчеркнул Песков.

Ранее глава второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук заявил о готовности Москвы возобновить диалог с Киевом.