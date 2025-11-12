Литва оценила ситуацию на границе с Белоруссией

Будрис: Ситуация на литовско-белорусской границе зависит от обстановки в небе

Ситуация на литовско-белорусской границе напрямую зависит от того, что происходит в воздушном пространстве Литвы. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис, пишет ТАСС со ссылкой на портал 15min.

«Если в воздухе все будет хорошо, то и на земле ситуация изменится», — подчеркнул он. Глава ведомства отметил, что Вильнюс готов с учетом этого пересмотреть применяемые действия.

Ранее советник премьер-министра Литвы Игнас Доброволскас сообщил, что страна пригрозила Белоруссии запретом железнодорожных перевозок из-за застрявших на границе литовских фур. Он добавил, что Вильнюс намерен взыскать с белорусской стороны ущерб, нанесенный автоперевозчикам.

В конце октября Литва закрыла границу с Белоруссией на месяц. Поводом для этого было названо проникновение на территорию прибалтийской страны метеозондов с контрабандой.