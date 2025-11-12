Масштабы отказов в кредитах достигли критических значений

Экономист Кава: Доля отказов по заявкам на кредиты составила рекордные 81,9 %

В октябре доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты выросла до рекордных 81,9 процента. Об этом заявил экономист Ходжа Кава. Его процитировали «Известия».

Такое положение дел он назвал критическим и объяснил его жесткими регуляторными ограничениями, к которыми прибегнул Банк России. Речь идет о макропруденциальных лимитах на выдачу ссуд заемщикам с высокой долговой нагрузкой: доля выдач людям с показателем долговой нагрузки от 50 до 80 процентов ограничена 15 процентами от квартального объема.

«Фактически это означает, что если человек тратит на погашение всех своих кредитов больше половины дохода, шансы получить новый заем минимальны», — констатировал экономист.

При таком раскладе кредитные организации не торопятся повышать свой аппетит к риску и предпочитают отказать сомнительному заемщику, но не пренебрегать установленными лимитами.

Изменить ситуацию, по мнению эксперта, могли бы снижение и стабилизация инфляции, а также рост реальных доходов населения.

По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина, в стране невозможно заменить или обнулить плохую кредитную историю без веских оснований.