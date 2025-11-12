Путин разрешил американскому банку продать бизнес в России

Путин разрешил «Ренессанс Капиталу» купить 100 % акций российского Ситибанка

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее сделку по продаже 100 процентов акций российского Ситибанка «Ренессанс Капиталу». Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Ситибанк принадлежит Citigroup Netherlands, структуре американской Citigroup. Компания хотела свернуть свой розничный бизнес в России еще в 2021 году, а весной 2022 года анонсировала остановку деятельности своей российской «дочки». Осенью того же года банк прекратил работу и с корпоративными клиентами.

В октябре 2022 года Ситибанк продал часть портфеля потребительских кредитов «Уралсибу», назвав сделку частью планов по сокращению бизнеса в стране. В 2023-м он демонтировал банкоматы. В феврале 2025 года стало известно, что финансовая организация простит долги по проблемным кредитам, которые не удалось продать рыночным игрокам.

Citi работал в России с 1993 года, хотя розничное направление запустил только в 2002-м. Уже через три года он входил в десятку крупнейших по размеру розничного кредитного портфеля финансовых организаций. Однако затем его активность стала снижаться, и к февралю 2022 года Ситибанк откатился на 40 место.

