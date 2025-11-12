Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:41, 12 ноября 2025Экономика

Путин разрешил американскому банку продать бизнес в России

Путин разрешил «Ренессанс Капиталу» купить 100 % акций российского Ситибанка
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Denis Sinyakov / Reuters

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее сделку по продаже 100 процентов акций российского Ситибанка «Ренессанс Капиталу». Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Ситибанк принадлежит Citigroup Netherlands, структуре американской Citigroup. Компания хотела свернуть свой розничный бизнес в России еще в 2021 году, а весной 2022 года анонсировала остановку деятельности своей российской «дочки». Осенью того же года банк прекратил работу и с корпоративными клиентами.

В октябре 2022 года Ситибанк продал часть портфеля потребительских кредитов «Уралсибу», назвав сделку частью планов по сокращению бизнеса в стране. В 2023-м он демонтировал банкоматы. В феврале 2025 года стало известно, что финансовая организация простит долги по проблемным кредитам, которые не удалось продать рыночным игрокам.

Citi работал в России с 1993 года, хотя розничное направление запустил только в 2002-м. Уже через три года он входил в десятку крупнейших по размеру розничного кредитного портфеля финансовых организаций. Однако затем его активность стала снижаться, и к февралю 2022 года Ситибанк откатился на 40 место.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о возможной подготовке Европы к войне

    Москвичей предупредили о гололедице

    Назван самый продающий формат контента

    «Калашников» покажет МРС «Корсета плюс» в Дубае

    Расправившийся с сотрудницей директор российского магазина арестован

    В Москве спасли мальчика с опухолью у сердца размером с его кулак

    Раскрыта позиция США по Крыму и новым территориям России

    Сидни Суини раскрыла секрет похудения на 13 килограммов ради съемок в «Эйфории»

    Уехавшая в Европу Лазарева заявила об отсутствии жилья

    Над колонной танков во Франции заметили беспилотник

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости