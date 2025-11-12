Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:27, 12 ноября 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на слова о доминировании НАТО в Балтийском море

Депутат Колесник усомнился в доминировании НАТО над Россией в Балтийском море
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Большой вопрос, доминирует ли НАТО над Россией в Балтийском море, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на соответствующие слова контр-адмирала Военно-морских сил США Брета Граббе.

Ранее американский военный заявил, что НАТО доминирует над Россией в Балтийском море, поскольку в настоящее время соотношение надводных и подводных кораблей Североатлантического альянса и российских кораблей и подлодок в регионе составляет три-четыре к одному.

По словам депутата, эффективность в данном театре боевых действий не определяется наличием кораблей.

«Удары, в случае чего, будут наноситься и с глубины суши, с любой точки Российской Федерации, с любой точки земного шара, где находятся подводные лодки, поэтому считать, сколько кораблей находится у нас в Балтийском море и как они там доминируют, некорректно. Взаимоотношения по мощи войск определяется общим количеством и по направлениям, а не тем, сколько там в данном регионе находится кораблей. Контр-адмирал должен понимать, что такое ведение боевых действий, стратегия и тактика. Это говорит о некомпетентности», — поделился Колесник.

В понедельник, 3 ноября, в Балтийском море зафиксировали многочисленные сигналы «кораблей-призраков» — военных кораблей стран НАТО, которые должны были находиться в других местах.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они не стали нас слушать». Главный союзник Украины решил установить контакт с Кремлем и говорить с Путиным

    В Грузии нашли черный ящик разбившегося турецкого военного самолета

    В деле о забитом российском студенте появился подозреваемый

    Раскрыты детали многолетней операции ЦРУ

    Власти Украины захотели укрепить роль русского языка

    Певица Слава сообщила о своем диагнозе

    Россиянка получила 10 лет колонии за махинации при продаже квартир

    Татьяна Лазарева обиделась на называющих ее алкоголичкой россиян

    В российском многоэтажном доме прогремел взрыв

    Раскрыта полезная привычка для зимних обеденных перерывов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости