Наука и техника
10:43, 12 ноября 2025Наука и техника

В США заявили о доминировании НАТО над Россией в Балтийском море

Контр-адмирал Граббе: НАТО доминирует над Россией в Балтийском море
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

НАТО доминирует над Россией в Балтийском море, поскольку в настоящее время соотношение надводных и подводных кораблей НАТО и российских кораблей и подлодок в регионе составляет три-четыре к одному. Об этом со ссылкой на заявление контр-адмирала Военно-морских сил США Брета Граббе пишет издание Breaking Defense.

Высказывание американского офицера прозвучало на пресс-конференции, организованной на пришвартованном в порту Стокгольма (Швеция) нидерландском фрегате Van Amstel. «И теперь у нас, по сути, целое Балтийское озеро заполнено подводными лодками НАТО», — сказал офицер.

Граббе счел численный перевес по подлодкам в Балтийском море «весьма впечатляющим фактором сдерживания».

Ранее обозреватель американского журнала The National Interest Ставрос Атламазоглу заявил, что Россия, говоря о «подготовке» Североатлантического альянса к войне, упускает причинно-следственную связь, поскольку «НАТО увеличила свои расходы и боеготовность в ответ на полномасштабное вторжение России на Украину».

Свежая Россия
