В США объяснили «подготовку» НАТО к войне с Россией

NI: РФ, говоря о подготовке НАТО к войне, упускает причинно-следственную связь

Россия, говоря о «подготовке» НАТО к войне, упускает причинно-следственную связь, объясняет обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Ставрос Атламазоглу.

«Недавно несколько высокопоставленных российских чиновников официально предупредили, что НАТО готовится к войне с Россией», — говорится в публикации.

Автор отмечает, что о подготовке НАТО к военным действиям против России недавно заявляли заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. «НАТО и Европейский союз действительно увеличили военные расходы и стали проводить больше и масштабнее военные учения. Но не без причины», — пишет обозреватель.

По его мнению, говоря о подготовке НАТО к войне с Россией, «российские официальные лица игнорируют ключевые причинно-следственные связи». «НАТО увеличила свои расходы и боеготовность в ответ на полномасштабное вторжение России на Украину», — утверждает автор, замечая, что «России удалось объединить НАТО и Европу перед лицом угрозы войны и побудить их увеличить инвестиции в коллективную оборону и военный потенциал».

В октябре журнал «Армейский стандарт», изучивший германские программы «Цели Германии на 2035 год и последующий период» и «Морской курс 2025», написал, что ФРГ использует предлог для войны с Россией, которая может начаться в 2029 году.

В сентябре военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что НАТО на учениях Neptune Strike в Балтийском море отрабатывает элементы блокады Санкт-Петербурга и Калининградской области.

В июле командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявил, что НАТО и ее союзники имеют все возможности для уничтожения Калининградской области.