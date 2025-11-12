Забота о себе
11:35, 12 ноября 2025Забота о себе

Мужчины рассказали о самых желанных новогодних подарках

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Tatiana Buzmakova / Shutterstock / Fotodom

Мужчины рассказали о подарках, которые считают самыми желанными в новогодние праздники. Своими вариантами они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Так, мужчина на пятом десятке попросил подарить ему новую толстовку.

Мне за 40, и мне просто необходимо новое худи на молнии. Без бренда или каких-либо наворотов, просто новое

Father-of-zoomiesпользователь Reddit

Еще один похвастался, что жена подарила ему на прошлое Рождество меч.

Я никогда не говорил о мечах, они меня не интересуют, я ничего о них не знаю. Но это самый крутой подарок, который я когда-либо получал. Когда я встречаюсь с приятелями, то вытаскиваю этого плохиша и получаю массу комплиментов. Дело в том, что все мужчины любят мечи, знают они об этом или нет

Locust627пользователь Reddit
Еще один пользователь признался, что для него отличным подарком может стать улучшенная версия вещи, которая у него уже есть.

Большинство парней, которых я знаю, в возрасте за 30-40 лет хотят отдохнуть без чувства вины и получить подарок, который покажет: женщина замечает, что им нравится. Это могут быть практичные замены вещей, которые они уже используют каждый день: классные наушники или новая одежда

Desperate-Smothieпользователь Reddit

Ранее зрелые люди предупредили молодежь о главных ловушках, которые поджидают во взрослой жизни. В частности, молодых людей призвали помнить, что никогда не поздно начать что-то новое или сделать то, что всегда хотелось.

