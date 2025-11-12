Бывший СССР
На украинской урановой шахте произошла авария. Под землей остаются люди. Что известно к этому часу?

На единственном урановом руднике Украины произошла авария
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

На Ингульской урановой шахте в Кировоградской области Украины произошла авария. Минэнерго дало комментарий о произошедшем.

Инцидент произошел во вторник, 11 ноября, на шахте ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» («ВостГОК»). На данный момент продолжаются спасательные работы, так как, по некоторым данным, под землей все еще остаются люди.

Фото: Berihert / Wikimedia

Что стало причиной ЧС на украинской урановой шахте?

В подземной выработке отработанного блока, как заявили в Минэнерго, произошел прорыв гидрозакладочной смеси. Затем, как пояснили в ведомстве, началось затопление горизонта.

В самой шахте во время работ находились четыре работника ЧП «Свитэкс». Удалось выбраться наружу двоим. В то же время еще двое остаются пропавшими без вести. Их судьбу сейчас выясняют, спасатели работают на месте происшествия.

Ингульская шахта — предприятие по добыче урановой и ториевой руд, работающее с февраля 1967 года. Находится в селе Неопалимовка. Известно, что обеспеченность запасами составляет около 15 лет. УНИАН отмечает, что это единственное украинское предприятие, добывающее уран в стране.

Фото: Hendrik Schmidt / picture alliance / Getty Images

Еще одна шахта стала важным объектом для ВСУ в боях

Недавно, 1 ноября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) показали стратегический объект в боях за Красноармейск (украинское название — Покровск). Подразделение указало, что это управление «Покровское», расположенное на западе от Красноармейска.

Там же находится шахта — тот самый стратегически важный объект. Именно она ведет к расширению плацдарма на левом фланге города, отметили в ВСУ.

На данный момент там продолжаются серьезные бои. Большинство зданий было разбито или повреждено.

Также украинские бойцы напомнили, что один из комплексов уже год находится под контролем российских войск.

Противник каждый день предпринимает действия в попытках захватить и второй комплекс. Шахта является стратегически важной в битве за Покровск

бойцы ВСУ

В конце сентября российские войска также заставили украинских военных сдать позиции на главном вентиляционном стволе самого большого в Донецкой Народной Республике (ДНР) угольного предприятия. Как сообщал советник главы ДНР Игорь Кимаковский, бойцы Вооруженных сил РФ выбили ВСУ из шахты предприятия «Покровское», которое находится в Котлино.

