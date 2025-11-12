Над Землей появится сильнейшая зона полярных сияний

РАН: Над Землей формируется сильная зона полярных сияний

Над Землей формируется одна из сильнейших за последние годы зон полярных сияний. Об этом говорится в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Сейчас пик активности фиксируют в западном полушарии планеты — над США и Канадой. Там сияние опустилось до широты 40 градусов. «Хвост полярного овала должен был успеть зацепить северные и северо-западные регионы страны», — рассказали ученые.

Ранее полярное сияние удалось запечатлеть в деревне Молоково Пермского района в Пермском крае. Сияние появилось в небе из-за геомагнитной бури уровня G4-G5