Названо число погибших мирных жителей России от ударов украинских БПЛА

Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

С начала 2025 года в результате атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по гражданским объектам России погибли 392 мирных жителя, об этом пишут «Известия» со ссылкой на посла Министерства иностранных дел РФ (МИД РФ) по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника.

В числе погибших — 22 несовершеннолетних. Раненных в результате атак за 10 месяцев — 3205 человек, из них 195 несовершеннолетних.

Всего с начала специальной военной операции погибли 7175 мирных жителей, еще 17617 получили ранения. Общее число погибших и пострадавших составило 24792 человека.

Мирошник добавил, что БПЛА стали одним из основных средств удара по гражданским. «То есть у нас по росту доходит до 80% населения, которые получают ранения или гибнут от беспилотников, то есть каждый третий из четырех пострадавших — это жертва ударов БПЛА», — пояснил Мирошник.

Кроме того, количество пострадавших от вражеских БПЛА, если сравнивать июль и сентябрь, увеличилось примерно на треть. Чаще всего, по словам Мирошника, ВСУ против гражданского населения применяют беспилотники с шарпнелью.

Ранее стало известно, что в результате атаки БПЛА ВСУ 11 ноября в Горловке пострадали два мирных жителя.

