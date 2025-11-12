Очевидец подрыва ребенка под Москвой описал ЧП словами «попросили принести палец»

Очевидец взрыва в Красногорске описал ЧП словами «попросили принести палец»

Алексей, очевидец ЧП с ребенком в Подмосковье, рассказал подробности о произошедшем. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

По его словам, они с женой услышали взрыв, после чего увидели мальчика у детской площадки. Они спустились к мальчику, которому уже помогали другие прохожие.

«Мужчина, который помогал, прибежал, сказал, что в скорой попросили принести палец. Вот он подобрал, я так понимаю, большой палец и отнес врачам скорой помощи», — рассказал Алексей.

Сам он при помощи стретч-пленки оцепил место преступления до приезда правоохранительных органов.

В ночь на 12 ноября стало известно, что в Красногорске девятилетний ребенок подорвался на заминированной пачке денег. Он шел на тренировку, увидел на земле деньги и решил их поднять. В этот момент произошел мощный взрыв. Мальчика госпитализировали с травмами руки — ему разворотило кисть и оторвало пальцы.