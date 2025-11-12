Очевидец рассказал подробности ЧП с ребенком в Подмосковье

Очевидец рассказал о кровопотере пострадавшего от взрыва ребенка в Красногорске

Очевидец ЧП в подмосковном Красногорске рассказал о кровопотере ребенка, которому разорвало руку взрывом. Об этом он сообщил Telegram-каналу Shot.

Тренер по дзюдо Владимир Шарупич сообщил, что обнаружил лежащего на земле мальчика, когда выходил из здания спортшколы. У того рука была засунута в шапку, а рядом «было очень много крови».

Свидетель помог погрузить пострадавшего в машину скорой помощи, ребенка доставили в Детский научно-клинический центр имени Рошаля.

В ночь на 12 ноября стало известно, что девятилетний ребенок подорвался на заминированной пачке денег. Он шел на тренировку, увидел на земле деньги и решил их поднять. В этот момент произошел мощный взрыв. Мальчика госпитализировали с травмами руки — ему разворотило кисть и оторвало пальцы.