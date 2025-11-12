Россия
18:49, 12 ноября 2025

Охваченная огнем посетительница российского ночного клуба попала на видео

В Улан-Удэ женщина пришла в ночной клуб и загорелась
Жительница столицы Бурятии Улан-Удэ пришла в один из ночных клубов и загорелась. Охваченная огнем посетительница попала на видео, кадры выложил Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

Судя по выложенным кадрам, во время отдыха к женщине сзади подкралась другая посетительница с зажигалкой в руках и незаметно подожгла ей распущенные волосы. После этого злоумышленница сбежала, а окружающие принялись тушить прическу пострадавшей.

Когда полиция задержала поджигательницу, та заявила, что нанесла незнакомке вред случайно, чиркая зажигалкой в нетрезвом виде. Отмечается, что ее слова противоречат кадрам с камер наблюдения.

Ранее сообщалось, что в городе Кунгур Пермского края школьники едва не сгорели из-за ссоры взрослых.

