Охваченная огнем посетительница российского ночного клуба попала на видео

В Улан-Удэ женщина пришла в ночной клуб и загорелась

Жительница столицы Бурятии Улан-Удэ пришла в один из ночных клубов и загорелась. Охваченная огнем посетительница попала на видео, кадры выложил Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

Судя по выложенным кадрам, во время отдыха к женщине сзади подкралась другая посетительница с зажигалкой в руках и незаметно подожгла ей распущенные волосы. После этого злоумышленница сбежала, а окружающие принялись тушить прическу пострадавшей.

Когда полиция задержала поджигательницу, та заявила, что нанесла незнакомке вред случайно, чиркая зажигалкой в нетрезвом виде. Отмечается, что ее слова противоречат кадрам с камер наблюдения.

