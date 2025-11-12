Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Орбан высказался о будущей встрече Трампа и Путина

Орбан: Саммит Путина и Трампа в Будапеште остается на повестке дня
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что саммит президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Будапеште остается на повестке дня. Об этом он сообщил в беседе с ATV.

«Что откладывается, то все равно придет. Просто не тогда, когда мы хотим, а немного позже», — сказал он. Орбан считает, что переговоры откладываются из-за территориального вопроса. По его мнению, стамбульские соглашения 2022 года могли стать завершением конфликта, однако «англосаксы все разрушили».

Ранее Орбан заявил, что встреча президентов России и США в Будапеште состоится, когда для этого будут созданы условия. По его словам, вопрос саммита в Будапеште остается на повестке дня.

До этого Трамп оценил вероятность встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Будапеште. Он назвал шансы на встречу с главой РФ хорошими.

