Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:55, 12 ноября 2025Экономика

В Белоруссии собрались забирать у богачей две пятых дохода

Минфин Белоруссии анонсировал подоходный налог в размере 40 % для богачей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов заявил о повышении в 2026 году подоходного налога до 40 процентов для граждан, чей годовой доход превышает 600 тысяч белорусских рублей (16,3 миллиона российских рублей). Об этом сообщает БЕЛТА.

В случае введения третьей ставки самым богатым белорусам придется отдавать две пятых своего дохода, что в три раза выше базовой ставки, сохраняющейся на уровне 13 процентов. Она применяется при доходах менее 350 тысяч белорусских рублей (9,5 миллиона российских рублей) в год.

Четвертую часть дохода (25 процентов) придется отдать гражданам, чей годовой доход находится в промежутке между двумя приведенными выше цифрами. Под доходами будут подразумеваться не только заработная плата, но и заработок от продажи долей в компаниях, проценты по займу, под сдачу имущества в аренду и так далее.

Глава Минфина заверил, что изменения не коснутся 98 процентов граждан, поскольку их годовой доход не превышает нижней планки в 350 тысяч белорусских рублей.

Ранее глава Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова признала, что, несмотря на неоднократные поручения президента республики Александра Лукашенко, властям пока не удается решить проблемы с мотивацией граждан к труду и разработать соответствующий механизм.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На украинской урановой шахте произошла авария. Под землей остаются люди. Что известно к этому часу?

    Назван самый продающий формат контента

    На Украине объявили о прекращении мирных переговоров с РФ

    Неудачливый вор попался полиции из-за непреодолимого желания выпить пива

    Камеры видеонаблюдения сняли ночную поджигательницу в российском городе

    Путин рассказал о сроках пуска «Союза-5» в рамках «Байтерека»

    В Белоруссии собрались забирать у богачей две пятых дохода

    Назван стартовый состав сборной России на матч с Перу

    Охваченная огнем посетительница российского ночного клуба попала на видео

    Москвичи увидели на детской площадке красный фаллос

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости