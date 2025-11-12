В Белоруссии собрались забирать у богачей две пятых дохода

Минфин Белоруссии анонсировал подоходный налог в размере 40 % для богачей

Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов заявил о повышении в 2026 году подоходного налога до 40 процентов для граждан, чей годовой доход превышает 600 тысяч белорусских рублей (16,3 миллиона российских рублей). Об этом сообщает БЕЛТА.

В случае введения третьей ставки самым богатым белорусам придется отдавать две пятых своего дохода, что в три раза выше базовой ставки, сохраняющейся на уровне 13 процентов. Она применяется при доходах менее 350 тысяч белорусских рублей (9,5 миллиона российских рублей) в год.

Четвертую часть дохода (25 процентов) придется отдать гражданам, чей годовой доход находится в промежутке между двумя приведенными выше цифрами. Под доходами будут подразумеваться не только заработная плата, но и заработок от продажи долей в компаниях, проценты по займу, под сдачу имущества в аренду и так далее.

Глава Минфина заверил, что изменения не коснутся 98 процентов граждан, поскольку их годовой доход не превышает нижней планки в 350 тысяч белорусских рублей.

Ранее глава Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова признала, что, несмотря на неоднократные поручения президента республики Александра Лукашенко, властям пока не удается решить проблемы с мотивацией граждан к труду и разработать соответствующий механизм.