17:51, 12 ноября 2025Россия

Экс-вагнеровец заявил о вызывающих злость паразитах в российском тылу

Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В российском тылу есть вызывающие злость у ветеранов паразиты. Об этом заявил бывший боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Павел Балашов, его слова приводит «Царьград».

Как рассказал экс-вагнеровец, к паразитам он причисляет тех, кто пытается нажить состояние на специальной военной операции (СВО). Также Балашов высказался против находящихся в тылу нелегальных мигрантов, которые не пытаются интегрироваться в российское общество. «Огромная проблема в том, что когда возвращаешься с СВО и пытаешься влиться, интегрироваться в мирную жизнь, ты раз за разом видишь паразитов», — заявил он.

При этом ветеран «Вагнера» подчеркнул, что вместе с ним воевали иностранные граждане, которые ценили российскую культуру и имели прекрасное образование — к ним у Балашова нет «никаких вопросов». «Это люди, которые не пытаются наживаться и грабить Россию, а которые за Россию воюют», — заявил он.

Ранее сообщалось о столкнувшемся «с подлостью» в тылу вагнеровце Олеге Полежаеве, который получил множество ранений и остался жить с семью осколками в теле.

